деревня Шутиловичи, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Шутиловичи

Крестецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
О крестьянине дер. Шутилович Рахинской волости Крестецкого уезда Новгородской губернии Степане Никифорове, обвиненном в преступлении, предусмотренном 1 ч. 103 ст. Уголовн Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Крестецкий уезд
Д. Шутиловичи18Тат. Ник. Нарышкина10448

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Крестецкий уезд, Рахинская волость
715. Шутилова, деревня бывшая владельческая, при реке Ярынье, дворов 55, жителей 227, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Крестецкий уезд, Рахинская волость
58Шутиловичи (дер.)3-го стана, 5-го зем. уч.Шутиловского6464103118221221212земледелиеДемянско-Крестецкий тракт.река Ярынья.Молит. д., школа, мелочная лавка, кузн., мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Крестецкий район
58834Шутиловичидеревня58°07'00"32°45'00"O-36-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Крестецкий муниципальный район, Новорахинское сельское поселение
49614428326д Шутиловичидеревня

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