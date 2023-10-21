село Березовский Рядок, село Березовский Рядок, Бологовский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Березовский Рядок

Бологовский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Валдайский уезд, Березорядская волость
379. Березовский рядок, село бывшее государственное, при реках Мсте и Березорядке, дворов 160, жителей 720, волостное правление (уездный город в 85 верстах), 2 церкви пра Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Новгородская губерния, Валдайский уезд, Березорядская волость
село Березовый Рядок

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Валдайский уезд, Березорядская волость
5Березовский Рядок (с.)2-го стана, 2-го зем. уч.Березорядского20227646944691585¼+земледелиелесные заработкирека Мста.2 церкви, 2 школы, волостное правление, фельдшерский пункт, 2 хлебо-запасных магазина, 4 кожевенных завода, 2 водяных мельницы, 4 мануфактуры, 3 мел.,чайн., казенная винн Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Бологовский район
109015Березовский Рядоксело58°07'34°28'O-36-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Бологовский муниципальный район, Березорядское сельское поселение
28608404101с Березовский Рядоксело
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