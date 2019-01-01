село Молоканщина, село Молоканщина, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Молоканщина

Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Пригородно-Слободская волость
495. Молоканская (Хохульская и Шиловская), слобода бывшая государственная, при озере Шинипе, дворов 350, жителей 2441, кожевенный завод, салотопенный завод

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Кирсановский уезд, Пригородно-Слободская волость
Молоканское общество«Кирсановская» поч.-телег. контора11
слобода Молоканщина«Кирсановская» поч.-телег. контора
слобода Хохульщина«Кирсановская» поч.-телег. контора11
слобода Шиновка«Кирсановская» поч.-телег. контора11

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Кирсановский район
288641Молоканщинасело52°38'42°43'N-38-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Кирсановский муниципальный район, Сельское поселение Калаисский сельсовет
68610430126с Молоканщинасело
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