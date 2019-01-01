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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
495. Молоканская (Хохульская и Шиловская), слобода бывшая государственная, при озере Шинипе, дворов 350, жителей 2441, кожевенный завод, салотопенный завод
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Молоканское общество«Кирсановская» поч.-телег. контора11
слобода Молоканщина«Кирсановская» поч.-телег. контора1½1½
слобода Хохульщина«Кирсановская» поч.-телег. контора11
слобода Шиновка«Кирсановская» поч.-телег. контора11
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
288641Молоканщинасело52°38'42°43'N-38-122
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68610430126с Молоканщинасело