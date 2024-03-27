село Луговое, село Луговое, Вадинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Луговое

Вадинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись пос. Луговой Сергиево-Поливановской волости Керенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3201.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Вадинский район
47657Луговоесело53°47'42°47'N-38-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Вадинский муниципальный район, Сельское поселение Серго-Поливановский сельсовет
56615428111с Луговоесело
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