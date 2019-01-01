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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1955Новотуринское (Токовая), сел.при р. Токовой.684274424437Церковь православная 1. Почтовая и земская станции. Полуэтап.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
349. Новотуринское (Токовское), село бывшее государственное, при реке Токовой, дворов 61, жителей 709, церковь православная, земская почтовая станция, почтовая станция, л Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Ново-Туринское (Токовское), на р. Талице, церк., земск. шк., библ., вол. правл., зем. ст., распл.Ново-Туринское общество135336344Мастеров. казен. завод.ПравославныеРусские48—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
91335Новая Турадеревня58°40'с.ш.60°07'в.д.O-41-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65715000116д Новая Турадеревня