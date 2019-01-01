деревня Новая Тура, Нижнетуринский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Новая Тура

Нижнетуринский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1955Новотуринское (Токовая), сел.при р. Токовой.684274424437Церковь православная 1. Почтовая и земская станции. Полуэтап.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Нижне-Туринская волость
349. Новотуринское (Токовское), село бывшее государственное, при реке Токовой, дворов 61, жителей 709, церковь православная, земская почтовая станция, почтовая станция, л Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Ново-Туринская волость
1) с. Ново-Туринское (Токовское), на р. Талице, церк., земск. шк., библ., вол. правл., зем. ст., распл.Ново-Туринское общество135336344Мастеров. казен. завод.ПравославныеРусские48

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Нижняя Тура
91335Новая Турадеревня58°40'с.ш.60°07'в.д.O-41-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Нижнетуринский
65715000116д Новая Турадеревня

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