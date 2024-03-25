сельцо Мишаково, сельцо Мишаково, Ермаковская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Мишаково

Ермаковская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Мишаково Ермаковской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Александру Яковлевичу, Леониду Яковлевичу, Николаю Як Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
4745Мишаково, сц. вл.при р. Маткоме.552582626

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Ермаковская волость
д. МишаковоXXI. Сергеевское общество119 [В Мологском уезде]4216Никольский на Устье приход [В Мологском уезде]
ус. Мишаково119 [В Мологском уезде]68
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