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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2820Яланское, сел.при рч. Рамыле.1003076398423Церковь православная 1. Торжок 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
898. Яланское, село бывшее государственное, при речке Рамыле, дворов 76, жителей 871, церковь единоверческая, 2 тржк.: в день Св. Вознесенья и 27-го сен тября.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
10) с. Яланское на р. Рамыль, прав. церк., зем. школа, народная библ., торжки: еженедельный по четвергам и Крещенский 5—6 января, распланированоЯланское общество262574650Бывшие государственные крестьянеПравославные единоверцы и раскольникиРусские9616
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
37850Еланьсело56°53'с.ш.64°03'в.д.O-41-117
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65724000526с Еланьсело