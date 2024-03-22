хутор Севостьянов, хутор Севостьянов, Морозовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Севостьянов

Морозовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ростовской области

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
1-й Донской округ, Чертковская станица
3898Савостьянов хутор, Чертковской станицы, при реке Россош1165952524524Хуторское правление, приходское училище1909020

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Морозовский район
561257Севостьяновхутор48°04'00"42°01'00"M-38-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Морозовский муниципальный район, Широко-Атамановское сельское поселение
60634405141х Севостьяновхутор
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