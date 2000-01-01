застенок Кульнишки, застенок Кульнишки, Кемелишская волость, Свенцянский уезд (на 1905) — Familio

Кульнишки

Кемелишская волость, Свенцянский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
застенок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Кемелишская волость
Кульнишки, им. (Ильяшовича), жит. 21 (11 м. 10 ж.), дес. 1800, у. гор. 26 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 50 в., ст. ж. д. Подбродье 5 в.
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