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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1004Семеновское, с. каз.при рч. Вонгель, пруде и колодце.187225669Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
550. Семеновское, село бывшее государственное, при речке Вонгели, дворов 20, жителей 110, церковь православная
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
с. СеменовскоеXIV. Семеновское общество798621—Солонецкий приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4321Семеновскоедеревня57°31'с.ш.39°35'в.д.O-37-092