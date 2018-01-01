деревня Семеновское, деревня Семеновское, Ярославский район, Ярославская область (на 2018) — Familio

Семеновское

Ярославский район, Ярославская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
1004Семеновское, с. каз.при рч. Вонгель, пруде и колодце.187225669Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Козьмодемьянская волость
550. Семеновское, село бывшее государственное, при речке Вонгели, дворов 20, жителей 110, церковь православная

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ярославский уезд, Курбская волость
с. СеменовскоеXIV. Семеновское общество798621Солонецкий приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Ярославский район
4321Семеновскоедеревня57°31'с.ш.39°35'в.д.O-37-092
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