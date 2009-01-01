деревня Водва, деревня Водва, Верхнедвинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Водва

Верхнедвинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Дриссенский уезд, Филипповская волость
58ВодвадеревняБерезовка, ручейПрудниковского, православногоЗельскому сельскому обществу41

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Верхнедвинский район, Волынецкий сельсовет
д Водва22

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Верхнедвинский район, Волынецкий сельсовет
д. Водва11
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