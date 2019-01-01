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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина Даниловского уезда Середской волости деревни Щербин И. Т. Мокроусова о запрещении ему урядником Волковым производить печение хлебов. 1882–1885 Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Щербин Середской волости Даниловского уезда Тита Демидовича Мокроусова о незаконных действиях волостного старшины Наумова и мирового посре Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Щербин Середской волости Даниловского уезда Тита Демидовича Мокроусова о неправильных действиях волостного старшины Наумова при увольнении Показать все
Дело о взносе денег государственным крестьянином дер. Щербины Середской волости Даниловского уезда Осипом Григорьевичем Буйловым для освобождения от платежа оброчной пода Показать все
Дело о наказании крестьянина дер. Щербины Середской волости Даниловского уезда Ивана Титовича Мокроусова розгами за нарушение тишины в публичном месте. 1882 г. // Гос. ар Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1426Щербины, д. каз.при колодцах.3118133248
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
897. Щербины, деревня бывшая государственная, дворов 16, жителей 88, 2 сахаро-варн. зав.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЩербиныI. Бабинское общество282115—Середской (Федоровский) приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
385284Щербиныдеревня57°59'с.ш.40°26'в.д.O-37-081
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78615470508д Щербиныдеревня