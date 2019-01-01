деревня Ивановское, деревня Ивановское, Александровский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Ивановское

Александровский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Александровский уезд
755Ивановское-Холуденево, с. госуд. вол.при р. Малом Киржаче.171739130137Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Александровский уезд, Андреевская волость
137. Ивановское-Холуденово, село бывшее удельное, при реке М. Киржаче, дворов 44, жителей 242, церковь православная, водяная мельница

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Александровский уезд, Андреевская волость
185Ивановское-Холуденево село27842103189

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Александровский район
309094Ивановскоедеревня56°28'39°01'O-37-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Александровский муниципальный район, Андреевское сельское поселение
17605404231д Ивановскоедеревня
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