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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2916Гаево (Покровское, Вышний Реут), с. каз. и вл.при рч. Реуте.121058296307Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1228. Гаево (Покровское), село бывшее государственное, при речке Реуте, дворов 93, жителей 586, церковь православная
Список населённых мест Курской губернии 1892 года
НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Гаево (Верхний Кут) с. 12384356Земского начальника: 1. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 2. Военно-конский: 3.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
50517Гаевосело52°09'35°44'N-36-144
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
38644464186с Гаевосело