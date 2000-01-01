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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Федоровка Лаптевской вол. Тульского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 4023.
Указ Временного правительства Тульскому губернскому комиссару об отказе в выдаче плана на отрубной участок крестьянину д. Федоровка Лаптевской вол. Тульского у. Гавриилу Показать все
Дело о пользовании землей при с. Федоровке, Лаптевской волости, Тульского уезда Журавлевыми. 1921 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-473. Опись 1. Дело 721.
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
143Федоровка, д. вл.при рч. Вошане.412363032
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Тульский уезд
Сц. Периково с дер. Федоровкою46Фед. Ник. Хрущев1064323