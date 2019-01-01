деревня Нижний Бегеняш, деревня Нижний Бегеняш, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Нижний Бегеняш

Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2497Нижняя Абакунова, деревня.при рч. Асаве.373570234224Б. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Бегеняш-Абукановская волость
1398. Бегеняш Абуканова Нижняя, деревня бывшая государственная, при речке Усле, дворов 110, жителей 671, мечеть, школа

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Бегеняш-Абукановская волость
13Нижне-Бегеняшева, д. на прос. дор., при реч. Услы, мечеть, бак. лав.2712158530496Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Аургазинский район
522988Нижний Бегеняшдеревня53°48'00"55°34'00"N-40-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Аургазинский муниципальный район, Сельское поселение Семенкинский сельсовет
80605434141д Нижний Бегеняшдеревня
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