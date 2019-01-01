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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2497Нижняя Абакунова, деревня.при рч. Асаве.373570234224Б. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1398. Бегеняш Абуканова Нижняя, деревня бывшая государственная, при речке Усле, дворов 110, жителей 671, мечеть, школа
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
13Нижне-Бегеняшева, д. на прос. дор., при реч. Услы, мечеть, бак. лав.2712158530496Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
522988Нижний Бегеняшдеревня53°48'00"55°34'00"N-40-076
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Аургазинский муниципальный район, Сельское поселение Семенкинский сельсовет
80605434141д Нижний Бегеняшдеревня