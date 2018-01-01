хутор отделение №2 совхоза "Комсомольский", Новониколаевский район, Волгоградская область (на 2018) — Familio

отделение №2 совхоза "Комсомольский"

Новониколаевский район, Волгоградская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Новониколаевский район
301517отделение №2 совхоза "Комсомольский"хутор50°57,0' с.ш.42°34,0' в.д.M-38-038

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