железнодорожный разъезд Бартенево, железнодорожный разъезд Бартенево, Зубцовский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Бартенево

Зубцовский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожный разъезд
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Зубцовский район
801821Бартеневож.-д.рзд.(нп)56°09'34°39'O-36-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Зубцовский муниципальный район, Вазузское сельское поселение
28618407106ж/д рзд Бартеневожелезнодорожный разъезд
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