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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2380Сопоть (Сопот), с. каз.при колодцах.8757175760Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
95. Сопот, село бывшее государственное, дворов 19, жителей 116, волостное правление (уездный город в 85 верстах), церковь православная. В 5 верстах — церковь православная Показать все
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
286СопотьСело84314657Церковь, церковно-приход. школа; ярмар.: 23 Апреля, 9 Мая, 5 Июля и 26 Ноября, мел. лав. две.