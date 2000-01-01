село Сопоть, Сопотская волость, Бельский уезд (на 1904) — Familio

Сопоть

Сопотская волость, Бельский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Бельский уезд
2380Сопоть (Сопот), с. каз.при колодцах.8757175760Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Бельский уезд, Сопотская волость
95. Сопот, село бывшее государственное, дворов 19, жителей 116, волостное правление (уездный город в 85 верстах), церковь православная. В 5 верстах — церковь православная Показать все

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Бельский уезд, Сопотская волость
286СопотьСело84314657Церковь, церковно-приход. школа; ярмар.: 23 Апреля, 9 Мая, 5 Июля и 26 Ноября, мел. лав. две.

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