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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
426Супруновка, слободка каз.при рч. Везелке.21229142168
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
147. Супруновка, слобода бывшая государственная, при реке Везелице, дворов 81, жителей 276, лавка
Список населённых мест Курской губернии 1892 года
НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Супруновка сл. 1/2203297Земского начальника: 1. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 4. Призывной по отправлению воинской повинности: 4. Военно-конский: 14.