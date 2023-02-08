деревня Коноплицы, Рогачёвский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Коноплицы

Рогачёвский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Кистеневская волость
7Дер. Коноплицапроселочнойр. ДрутиКоноплицк. с. о. 50228241Старосельск. пр. 12014
33Фол. Коноплицапроселочнойр. Друтидв. Бибиковой, к. 11821Ново-Быхов. пр. 12014
Рогачевский уезд, Тихиничская волость
9Дер. Коноплицыпроселкер. Друтиоб-ву кр-н74298230Озеранского пр. 11215

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Рогачевский район, Озеранский сельсовет
д Коноплицы21

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Рогачёвский район, Озеранский сельсовет
д. Коноплицы33

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