слобода Александровка, слобода Александровка, Старо-Оскольский уезд, Курская губерния (на 1886) — Familio

Александровка

Старо-Оскольский уезд, Курская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Старооскольский уезд
2222Александровка (Коломенка), слоб. вл.при рч. Чуфичке.81583379382

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Старо-Оскольский уезд, Лукьяновская волость
946. Александровка (Коломенка), слобода бывшая владельческая, при речке Чуфичевке, дворов 110, жителей 826, церковь православная
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