деревня Кулаково, Пронский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Кулаково

Пронский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
О крестьянине Рязанской губ., Пронского у., Тырнавской вол., дер. Кулаковой, Прокофии Афанасьеве Кулькове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 18. Дело 89.
О крестьянине Рязанской губ., Пронского у., Тырновской вол., дер. Кулаковой Иване Иванове Пыжилове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 18. Дело 77.
О крестьянине Рязанской губ., Пронского у., Тырновской вол., дер. Кулаковой, Егоре Никитине Дорожкине. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 18. Дело 84.
О крестьянине Рязанской губ., Пронского у., Тырновской вол., дер. Кулакова, Романе Яковлеве Беляеве. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 18. Дело 97.
О крестьянине Рязанской губ., Пронского у., Тырновской вол., дер. Кулаковой, Герасиме Петрове Епишкине. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 18. Дело 100.
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Пронский уезд
2105Кулаково, д. каз.при р. Истье.17385318327

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Пронский уезд, Тырновская волость
847. Кулакова, деревня бывшая государственная, при речке Истье, дворов 123, жителей 840, лавка

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Пронский уезд, Тырновская волость
Кулаково, деревня3758при р. Истье180749774152340202ТырновоВод. мельн., мел. лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Пронский район
852Кулаководеревня54°17'с.ш.39°37'в.д.N-37-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Пронский муниципальный район, Тырновское сельское поселение
61625405146д Кулаководеревня

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