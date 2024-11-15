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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О крестьянине Рязанской губ., Пронского у., Тырнавской вол., дер. Кулаковой, Прокофии Афанасьеве Кулькове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 18. Дело 89.
О крестьянине Рязанской губ., Пронского у., Тырновской вол., дер. Кулаковой Иване Иванове Пыжилове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 18. Дело 77.
О крестьянине Рязанской губ., Пронского у., Тырновской вол., дер. Кулаковой, Егоре Никитине Дорожкине. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 18. Дело 84.
О крестьянине Рязанской губ., Пронского у., Тырновской вол., дер. Кулакова, Романе Яковлеве Беляеве. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 18. Дело 97.
О крестьянине Рязанской губ., Пронского у., Тырновской вол., дер. Кулаковой, Герасиме Петрове Епишкине. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 18. Дело 100.
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2105Кулаково, д. каз.при р. Истье.17385318327
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
847. Кулакова, деревня бывшая государственная, при речке Истье, дворов 123, жителей 840, лавка
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Кулаково, деревня3758при р. Истье180749774152340202ТырновоВод. мельн., мел. лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
852Кулаководеревня54°17'с.ш.39°37'в.д.N-37-068
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61625405146д Кулаководеревня