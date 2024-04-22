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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2844Пятигорцы, д. вл. и казач.при рч. Слепороде.181685371368Завод 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Лубенский уезд
Д. Пятигорцы34Фон-Рейзер102—21
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
635. Пятигорцы, деревня бывшая государственная и владельческая, при речке Слепороде, дворов 93, жителей 715, питейный дом, 7 ветряных мельниц
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
17.0Пятигорцы деревняПятигорское козаков620
17.0Пятигорцы деревня с №№ 18-20Пятигорское казенных крестьян620511—14262753
17.0Пятигорцы деревня с №№ 18-20Пятигорское крестьян собственников6204570—140250212462
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18688П'ятигірціселор-н Лубенськийсільрада Михнівська