село Пятигорцы, село Пятигорцы, Полтавська область (на 2018) — Familio

Пятигорцы

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лубенский уезд
2844Пятигорцы, д. вл. и казач.при рч. Слепороде.181685371368Завод 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Лубенский уезд
Д. Пятигорцы34Фон-Рейзер10221

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лубенский уезд, Черевковская волость
635. Пятигорцы, деревня бывшая государственная и владельческая, при речке Слепороде, дворов 93, жителей 715, питейный дом, 7 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лубенский уезд, Черевковская волость
17.0Пятигорцы деревняПятигорское козаков620
17.0Пятигорцы деревня с №№ 18-20Пятигорское казенных крестьян62051114262753
17.0Пятигорцы деревня с №№ 18-20Пятигорское крестьян собственников6204570140250212462

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18688П'ятигірціселор-н Лубенськийсільрада Михнівська
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