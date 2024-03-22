деревня Ермоленка, деревня Ермоленка, Красногорский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Ермоленка

Красногорский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Суражский уезд
3612Давыдьков (Давыдовка, Ермолинка), хут. вл.при колодцах.752582830
3617Ермоленкин, хут. вл.при колодцах.6119296965

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Красногорский район
67702Ермоленкадеревня53°11'с.ш.31°34'в.д.N-36-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Красногорский муниципальный район, Лотаковское сельское поселение
15634432111д Ермоленкадеревня
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