Бузынщина
Прозоровская волость, Дисненский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- фольварк
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Бузынщина, ф. (Ловейко), жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 29, у. гор. 27 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 27 в., ст. ж. д. Березвечь 40 в.
Бузынщина, в., жит. 42 (23 м. 19 ж.), дес. 45, у. гор. 28 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Березвечь 40 в.