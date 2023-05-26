деревня Миглинишкес, деревня Миглинишкес, Высокодворская волость, Трокский уезд (на 1905) — Familio

Миглинишкес

Высокодворская волость, Трокский уезд (на 1905)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Литвы

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Трокский уезд, Высокодворская волость
Миглинишки, з., жит. 22 (10 м. 12 ж.), дес. 44, у. гор. 36 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 19 в., ст. ж. д. Кошедары 24 в.
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