деревня Парушино, деревня Парушино, Лужский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Парушино

Лужский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Парушино, Рождественской волости, Царскосельского уезда, И. Савинова на постановление уездного съезда по делу о земле. 1892–1893 гг. // Центральн Показать все
По жалобе крестьянина д. Парушино, Рождественской волости, Царскосельского уезда, И. Савинова на постановление уездного съезда о лишении его земли. 1892–1893 гг. // Центр Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином д. Парушино, Рождественской волости, Царскосельского уезда, С. Трофимовым. 1892–1894 гг. // Центральный государственный исторический а Показать все
По жалобе крестьянина д. Парушина Рождественской волости Царскосельского уезда Я. Савинова на утверждение земским начальником 2-го участка приговора крестьян о разделе ус Показать все
О выдаче вознаграждения крестьянину д. Парушино Рождественской волости Царскосельского уезда Ф. Лукину за охрану имущества. 1904 г. // Центральный государственный историч Показать все
По жалобе крестьянина д. Парушино Рождественской волости Царскосельского уезда В. Бахмикова на постановление уездного съезда. 1912–1913 гг. // Центральный государственный Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Царскосельский уезд
4170Парушино, д. вл.при колодце.56592030

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Царскосельский уезд
Д. Парушина8Донауров2056

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Царскосельский уезд, Рождественская волость
Парушино д.582 стан1493 участок37станция Сиверская, Северо-Западной железной дороги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Лужский муниципальный район
197272Парушинодеревня59°16'29°56'O-35-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Мшинское сельское поселение
41633440166д Парушинодеревня
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