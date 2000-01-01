застенок Ажубалис, застенок Ажубалис, Кукутишская волость, Свенцянский уезд (на 1905) — Familio

Ажубалис

Кукутишская волость, Свенцянский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
застенок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Литвы

Список населённых мест Ковенской губернии 1892 года

НазваниеСтанОт уездного городаОт волостного правленияОт становой квартирыОт почты или ж/д станции
Ковенская губерния, Вилкомирский уезд, Уцянская волость
Ажубале, фольварок294666656

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Кукутишская волость
Ажубали, з., жит. 9 (4 м. 5 ж.), дес. 10, у. гор. 54 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Свенцяны 46 в.
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