деревня Рудишки, деревня Рудишки, Островецкий район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Рудишки

Островецкий район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Быстрицкая волость
Рудишки 6-е, з., жит. 11 (6 м. 5 ж.), дес. 42,40, у. гор. 42 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Подбродье 17 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Островецкий район, Рытанский сельсовет
д. Рудишки3
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