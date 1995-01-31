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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
728Погодино (Фроловское), с. каз.при рч. Харасейке.2121140671748Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
279. Погодино, село бывшее государственное, при речке Харасее, дворов 184, жителей 1153, церковь православная, школа
Список населённых мест Курской губернии 1892 года
НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Погодино село16633660Земского начальника: 2. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 2. Военно-конский: Бычков.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51015Погодиносело52°10'34°51'N-36-142
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
38608444226с Погодиносело