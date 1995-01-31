село Погодино, село Погодино, Дмитриевский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Погодино

Дмитриевский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Дмитриевский уезд
728Погодино (Фроловское), с. каз.при рч. Харасейке.2121140671748Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Дмитриевский уезд, Бычковская волость
279. Погодино, село бывшее государственное, при речке Харасее, дворов 184, жителей 1153, церковь православная, школа

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Дмитриевский уезд, Бычковская волость
Погодино село16633660Земского начальника: 2. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 2. Военно-конский: Бычков.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Дмитриевский район
51015Погодиносело52°10'34°51'N-36-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Дмитриевский муниципальный район, Сельское поселение Поповкинский сельсовет
38608444226с Погодиносело
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