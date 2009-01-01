деревня Мерзляково, деревня Мерзляково, Лиозненский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Мерзляково

Лиозненский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Высочанская волость
145Дер. Мерзляковопроселочнойреке СуходоровкеПогощанск. с. о. 149596Погощанск. пр. 13762

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Лиозненский район, Крынковский сельсовет
д Мерзляково78

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Лиозненский район, Крынковский сельсовет
д. Мерзляково67
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