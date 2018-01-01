деревня Заречье, деревня Заречье, Череповецкий район, Вологодская область (на 2018) — Familio

Заречье

Череповецкий район, Вологодская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 2) 28, 76, 79, 84, 353, (часть 3) 451, 476, 484, 48 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Череповский уезд, Дмитриевская волость
1139. Тимонская (Заречья), деревня бывшая владельческая, при реке Колодинке, дворов 38, жителей 337, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Череповецкий уезд, Дмитриевская волость
8Заречье (дер.)4-го стана, 5-го зем. уч.Заречского40681121242364911земледелиеручей Колоденка.2 мелочные лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Череповецкий район
248377Заречьедеревня58°52'с.ш.37°26'в.д.O-37-039
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