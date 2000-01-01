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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли при содействии правительства по дер. Зленино Пошехонской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещице Екатерине Марковне Федоров Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Зленино Пошехонской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещику Николаю Платоновичу Юдину. 1878–1879 гг. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4423Зленино, д. каз. и вл.при руч. безымянном.535134049
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЗлениноI. Агафонковское общество39915волость 12, XI—4, XII—9Артюковский приход
д. Зленино XI. Общество № 11смотри № 9 [Ериловской волости]
д. ЗлениноXII. Общество № 12смотри № 9 [Ериловской волости]