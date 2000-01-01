деревня Зленино, деревня Зленино, Ериловская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Зленино

Ериловская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли при содействии правительства по дер. Зленино Пошехонской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещице Екатерине Марковне Федоров Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Зленино Пошехонской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещику Николаю Платоновичу Юдину. 1878–1879 гг. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
4423Зленино, д. каз. и вл.при руч. безымянном.535134049

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Ериловская волость
д. ЗлениноI. Агафонковское общество39915волость 12, XI—4, XII—9Артюковский приход
Пошехонский уезд, Пошехонская волость
д. Зленино XI. Общество № 11смотри № 9 [Ериловской волости]
д. ЗлениноXII. Общество № 12смотри № 9 [Ериловской волости]
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