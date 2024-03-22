деревня Сухотино, деревня Сухотино, Богородицкий муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Сухотино

Богородицкий муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с-ца Сухотино Болотовской вол. Богородицкого у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 766.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Богородицкий уезд
1012Малый Суходол (Сухотино), сц. вл.при колодце.102033164175

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Богородицкий район
390292Сухотинодеревня53°44'с.ш.38°17'в.д.N-37-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Богородицкий муниципальный район, Бегичевское сельское поселение
70608408131д Сухотинодеревня
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