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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Юркино Егорьевской волости Мышкинского уезда крестьянами временнообязанными помещику штабс-ротмистру Михаилу Павловичу Скрипицыну. 1862–1877 г Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Юркино Егорьевской волости Мышкинского уезда крестьянами временнообязанными помещику Николаю Павловичу Скрипицыну. 1869–1870 гг. // Гос. архив Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Юркино Спасской волости Мышкинского уезда Алексеем Ивановичем Желаевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1879 г. // Гос Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Юркино Спасской волости Мышкинского уезда Иваном Власьевичем Воробьевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1879 г. // Го Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Юркино Спасской волости Мышкинского уезда Николаем Назаровичем Сарайским в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1879 г. // Г Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Юркино Спасской волости Мышкинского уезда Власом Леонтьевичем Воробьевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1880 г. // Г Показать все
Дело о зачете денег, внесенных крестьянином дер. Юркино Спасской волости Мышкинского уезда Львом Андреевичем Воробьевым, в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 18 Показать все
Ходатайство крестьян Спасской волости дер Юркино о переходе на денежное продовольственное обеспечение. 1912 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Угличе. Фонд 88. Опи Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3757Юркино, д. вл.при рч. Орлеке.2714196682
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЮркиноXIV. Юркинское общество333829волость 19, VII—1630Димитриевский на Орлеке приход
д. ЮркиноVII. Юркинское обществосмотри № 38 [Егорьевской волости]
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
386528Юркинодеревня57°34'с.ш.38°16'в.д.O-37-089
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78646475481д Юркинодеревня