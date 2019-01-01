деревня Юркино, деревня Юркино, Угличский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Юркино

Угличский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Юркино Егорьевской волости Мышкинского уезда крестьянами временнообязанными помещику штабс-ротмистру Михаилу Павловичу Скрипицыну. 1862–1877 г Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Юркино Егорьевской волости Мышкинского уезда крестьянами временнообязанными помещику Николаю Павловичу Скрипицыну. 1869–1870 гг. // Гос. архив Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Юркино Спасской волости Мышкинского уезда Алексеем Ивановичем Желаевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1879 г. // Гос Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Юркино Спасской волости Мышкинского уезда Иваном Власьевичем Воробьевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1879 г. // Го Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Юркино Спасской волости Мышкинского уезда Николаем Назаровичем Сарайским в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1879 г. // Г Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Юркино Спасской волости Мышкинского уезда Власом Леонтьевичем Воробьевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1880 г. // Г Показать все
Дело о зачете денег, внесенных крестьянином дер. Юркино Спасской волости Мышкинского уезда Львом Андреевичем Воробьевым, в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 18 Показать все
Ходатайство крестьян Спасской волости дер Юркино о переходе на денежное продовольственное обеспечение. 1912 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Угличе. Фонд 88. Опи Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Мышкинский уезд
3757Юркино, д. вл.при рч. Орлеке.2714196682

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Егорьевская волость
д. ЮркиноXIV. Юркинское общество333829волость 19, VII—1630Димитриевский на Орлеке приход
Мышкинский уезд, Спасская волость
д. ЮркиноVII. Юркинское обществосмотри № 38 [Егорьевской волости]

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Угличский район
386528Юркинодеревня57°34'с.ш.38°16'в.д.O-37-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Угличский муниципальный район, Отрадновское сельское поселение
78646475481д Юркинодеревня
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