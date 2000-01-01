деревня Княгинино, деревня Княгинино, Щениковская волость, Ростовский уезд (на 1901) — Familio

Княгинино

Щениковская волость, Ростовский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе 6 наделов Михайловым Федором Николаевичем, крестьянином д. Княгинино Щениковской вол. Ростовского у. 1893 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Оп Показать все
Дело о краже картофельной муки у крестьянина Щениковской волости деревни Княгинино Петра Николаевича Шевякова. 1894–1895 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростов Показать все
Дело о водворении граждан дер. Княгинино, Щениковской волости братьев Шуваловых в дом А. С. Шувалова. 1921 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7372Княгинино, д. вл.при колодцах.3823247997

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Щениковская волость
465. Княгинино, деревня бывшая владельческая, дворов 25, жителей 138, картоф.-терочн. зав.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Щениковская волость
д. КнягининоII. Борисовское общество91425Архангельский в Гарях приход
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