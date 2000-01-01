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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе 6 наделов Михайловым Федором Николаевичем, крестьянином д. Княгинино Щениковской вол. Ростовского у. 1893 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Оп Показать все
Дело о краже картофельной муки у крестьянина Щениковской волости деревни Княгинино Петра Николаевича Шевякова. 1894–1895 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростов Показать все
Дело о водворении граждан дер. Княгинино, Щениковской волости братьев Шуваловых в дом А. С. Шувалова. 1921 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7372Княгинино, д. вл.при колодцах.3823247997
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
465. Княгинино, деревня бывшая владельческая, дворов 25, жителей 138, картоф.-терочн. зав.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. КнягининоII. Борисовское общество91425—Архангельский в Гарях приход