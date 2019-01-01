аул Верхняя Мара, аул Верхняя Мара, Карачаевский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика (на 2019) — Familio

Верхняя Мара

Карачаевский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
аул
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Кубанской области 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Баталпашинский уезд
5395Мара, аулна правом берегу р. Мара77210210590580карачаевцымусульманеМечеть 1По р. Мара

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район
116514Верхняя Марааул43°47'42°09'K-38-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский муниципальный район, Верхне-Маринское сельское поселение
91615405101аул Верхняя Марааул
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