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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело судебного следователя 1-го участка Лодейнопольского уезда по обвинению крестьянина деревни Бардовская Каномской волости Ефимова Якова в нанесении побоев крестьянину Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2227Бардовская, д.при р. Яндебе.34343885110Почтовая и обывательская станции. Прием почтовой денежной корреспонденции.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
450. Бардовская, деревня бывшая государственная, при речке Яндебе, дворов 23, жителей 121, почтовая станция, лавка