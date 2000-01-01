деревня Бардовская, деревня Бардовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1886) — Familio

Бардовская

Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело судебного следователя 1-го участка Лодейнопольского уезда по обвинению крестьянина деревни Бардовская Каномской волости Ефимова Якова в нанесении побоев крестьянину Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд
2227Бардовская, д.при р. Яндебе.34343885110Почтовая и обывательская станции. Прием почтовой денежной корреспонденции.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд, Каномская волость
450. Бардовская, деревня бывшая государственная, при речке Яндебе, дворов 23, жителей 121, почтовая станция, лавка
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