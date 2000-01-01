деревня Марьин Остров, Доминиковская волость, Невельский уезд (на 1906) — Familio

Марьин Остров

Доминиковская волость, Невельский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Невельский уезд, Доминиковская волость
42Марьин ОстровдеревняколодецБелохвостовского, православногоСоминскому сельскому обществу7
Невельский уезд, Стаецкая волость
62Марьин-ОстровдеревняколодецТуричинского, православногоТуричинскому сельскому обществу5

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