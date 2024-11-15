деревня Тишковщина, Воложинский район, Минская область (на 2021) — Familio

Тишковщина

Воложинский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Гермакишская волость
Цишковщина, д., жит. 75 (44 м. 31 ж.), дес. 50, у. гор. 50 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 34 в., ст. ж. д. Молодечно 34 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Воложинский район, Яршевичский сельсовет
д Тишковщина8

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Воложинский район, Першайский сельсовет
д. Тишковщина19

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