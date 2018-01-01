посёлок городского типа Ивановка, посёлок городского типа Ивановка, Одеська область (на 2018) — Familio

Ивановка

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2319Яновка (Баронова), мест. вл.при рч. Куяльнике и колодцах.651880215217Церковь православная 1. Еврейская синагога. Почтовая станция. Базары.

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Одесский уезд, Бельчанская волость
м. Яновка (Малое Бараново, Анатровское товарищество)4067209821702

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-16933Іванівкаселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Іванівськийселищна рада Іванівська
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