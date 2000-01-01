деревня Клевцево, деревня Клевцево, Холмовская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Клевцево

Холмовская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе 2 наделов Дарьей Ивановой, крестьянкой д. Клевцево Холмовской вол. Пошехонского у. 1893–1894 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись 1. Дело Показать все
Дело о досрочном взносе денег Дарьей Ивановой, крестьянкой д. Клевцово Холмовской вол. Пошехонского у. за 2 надела. 1895–1896 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
5034Клевцово, д. вл.при рч. Морме.323241117

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Холмовская волость
д. Клевцево I. Общество № 12115Пятницкий приход
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