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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе 2 наделов Дарьей Ивановой, крестьянкой д. Клевцево Холмовской вол. Пошехонского у. 1893–1894 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись 1. Дело Показать все
Дело о досрочном взносе денег Дарьей Ивановой, крестьянкой д. Клевцово Холмовской вол. Пошехонского у. за 2 надела. 1895–1896 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5034Клевцово, д. вл.при рч. Морме.323241117
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Клевцево I. Общество № 12115—Пятницкий приход