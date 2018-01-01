село Бахметьевка, Аткарский уезд, Саратовская губерния (на 1886) — Familio

Бахметьевка

Аткарский уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Аткарский уезд
421Старая Бахметевка (Ивановка), с. вл.при р. Жилой Рельне.371270282285Церковь православная 1. Училище. Больница. Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Федоровская волость
246. Ст. Бахметевка, село бывшее владельческое, при речке Жилой Рельне, дворов 90, жителей 433, церковь православная, лавка

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