деревня Дмитровщина-2, Глубокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Дмитровщина-2

Глубокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Залесская волость
Дмитровщина 2-я, д., жит. 166 (87 м. 79 ж.), дес. 294,48, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Глубокский район, Озерецкий сельсовет
д Дмитровщина-227

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Глубокский район, Озерецкий сельсовет
д. Дмитровщина-220

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