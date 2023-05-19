деревня Оштино-Кортемовская, деревня Оштино-Кортемовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1913) — Familio

Оштино-Кортемовская

Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд
2869Оштино-Кортемовская (Мишина), д.при р. Оште.127¼½91925

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд, Оштинская волость
478. Воштинско-Кортемовская (Низ-Мишино), деревня бывшая государственная, при реке Оште, дворов 7, жителей 47, лавка

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд
пог. Оштинский
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