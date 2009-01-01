деревня Вязовец, Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Вязовец

Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Костюковичская волость
26Дер. Вязовецпроселкереч. КрупнеПрусино-Будянскому с. общ. 31124113Прусинского пр. 15535
35Дер. Геронимовка (она же Киселевка)проселкеруч. ТеслеВишеньск. с. о. 73433Каничского пр. 16242
46Фольв. Вязовецпроселкереч. Суровенасл. дв. И. Б. Бонч-Осмоловского, кат. 122Лозовицк. р.-кат. 15535

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Костюковичский район, Пролетарский сельсовет
д Вязовец35

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Костюковичский район, Пролетарский сельсовет
д. Вязовец33

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