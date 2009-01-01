деревня Раздоры, Вилейский район, Минская область (на 2021) — Familio

Раздоры

Вилейский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Вилейская волость
Раздоры, д., спл. р. Вилия, жит. 40 (20 м. 20 ж.), дес. 39, у. гор. 12 в., вол. пр. 13 в., ст. кв. 54 в., ст. ж. д. Молодечно 22 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Вилейский район, Осиповичский сельсовет
д Раздоры2

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Вилейский район, Осиповичский сельсовет
д. Раздоры12

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