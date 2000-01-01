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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3449Наумова, д. вл.при р. Оптухе.5220113539
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
6666Наумово (за рекой Оптухой)поселокНово-Дмитриевскийрк. ОптухаВсего: 6. Крестьянского типа: 6.16254121.312.82.1Становой Колодезь, М.-К. ж. д. : 5,3 км.п. а. Становой Колодезь: 5,3 км.—
6767Наумово-МарьинодеревняНово-Дмитриевскийрк. Оптуха Всего: 18. Крестьянского типа: 18.555611121.312.81.1Становой Колодезь, М.-К. ж. д. : 6,4 км.п. а. Становой Колодезь: 6,4 км.—