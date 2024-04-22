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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
178Вязовский, отр. казач. Ор. в.при рч. Вязовке.48113106334331Молитвенный дом, почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
128. Вязовский, поселок казачий, при речке Вязовке, дворов 138, жителей 800, молитвенный дом, часовня, 2 школы, 2 лавки, почтовая станция
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72530Вязовкасело51°42'с.ш.55°47'в.д.M-40-004
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53634449111с Вязовкасело